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اللواء محمود توفيق: الرئيس السيسي وجه بإعادة وزارة الداخلية صياغة نفسها وتطوير مقدراتها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:18 م
اللواء محمود توفيق: الرئيس السيسي وجه بإعادة وزارة الداخلية صياغة نفسها وتطوير مقدراتها اللواء محمود توفيق
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إننا اقتربنا من تحقيق الأمن الشامل، فالأمن دائما ينظر إلى أن هناك شيء يجب عمله للحفاظ على مستوى الأداء الأمني.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وتطوير مقدراتها.

وتابع وزير الداخلية، إن الرئيس السيسي قال إن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الداخلية .

 


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