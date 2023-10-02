اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت: حرق المصحف الشريف يستفز مشاعر المسلمين ويخالف القيم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:04 ص
الكويت: حرق المصحف الشريف يستفز مشاعر المسلمين ويخالف القيم الكويت
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة (مالمو) بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية، في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كافة القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.
 
وجددت "الخارجية الكويتية" - في بيان الأحد - دعوة دولة الكويت للسويد إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتأجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب، مؤكدة دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.

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