القومى لذوى الإعاقة: نثمن قرار الرئيس السيسى "جمع الزوجة ذات الإعاقة بين معاشين"

كتب محمود راغب

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة التى تتيح للزوجة ذوات الإعاقة الجمع بين معاشين.

وقالت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يثبت دوما انحيازه للمرأة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص، الأمر الذى كشفه حديثه اليوم بشأن توجيهه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة حصول المرأة ذات الإعاقة على حقوقها وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم قائلة: سيادة الرئيس نحن على ثقة أنه فى عهدكم سيتم مواصلة الانجازات البناءة التى وضعت مصر فى مرتبة صفوف الدول المتقدمة حضاريا وإنسانيا وحقوقيا، وإننى بصفتى الوظيفية وكونى مواطنة مصرية فخورة بما تم عرضه من إنجازات خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" وزادت سعادتى لإعلان سيادتكم ترشحكم لرئاسة مصر لفترة رئاسية جديدة.

وقالت المشرف العام على المجلس، نيابة عن جموع وملايين الأشخاص ذوى الإعاقة انقل للرئيس تحياتهم كونه القائد الذى انحاز لحقوق الانسان بشكل عام وحقوقهم بشكل خاص.

وعبرت الدكتورة إيمان كريم، عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه الدائم بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وتواصله الدائم والمستمر مع التحديات التى تواجههم، وتكليفه للأجهزة المعنية بسرعة القضاء عليها وتذليلها، وتوجيه الدائم لكافة الوزارات والمسؤولين بضرورة أن تكون قضية الإعاقة ومطالب الأشخاص ذوى الإعاقة أولوية أولى على أجندة ملفاتهم.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن "مصر بتتغير" فى ظل الجمهورية الجديدة التى نحيا فيها ويعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء فى تنمية وبناء الوطن، وأن لا أحد منهم يتخلف عن الركب.