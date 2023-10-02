القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما بمنطقة الطالبية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه، نتيجة خلافات بينهما، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية، وبتكثيف التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن مشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، انتهت بمقتل أحدهما، عقب تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في إنهاء حياة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.