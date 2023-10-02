اليوم السابع
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الفرحة تعلو سماء المنوفية بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه.. ومسلم يشعل الاحتفالات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:13 م
الفرحة تعلو سماء المنوفية بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه.. ومسلم يشعل الاحتفالات حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين
المنوفية - محمد فتحى- محمود شاكر

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سيطرت حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين بمحافظة المنوفية، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، وشهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.
 
وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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