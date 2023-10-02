بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفى، مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى القائم فى شتى المجالات بما يلبى طموحات الشعبين.
وأعرب الملك عبد الله، للملك حمد، عن خالص تعازيه ومواساته في مقتل عدد من رجال قوة الواجب بقوة دفاع البحرين أثناء تأديتهم للواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
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