اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:44 ص
الصحة تدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية حريق مديرية أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وفق لقناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين فى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محأولات إخلاء المتواجدين فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى ألفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى ألفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحأولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

 

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (1)حريق مديرية أمن الإسماعيلية
 
حريق مديرية أمن الإسماعيلية (2)حريق مديرية امن الإسماعيليه

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (3)حريق مديرية أمن الإسماعيليه

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (4)حريق مديريه أمن الإسماعيلية

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (1)حريق مديرية أمن الإسماعيلية
 
حريق مديرية أمن الإسماعيلية (2)حريق مديرية امن الإسماعيليه

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (3)حريق مديرية أمن الإسماعيليه

 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية (4)حريق مديريه أمن الإسماعيلية

 


حريق

حريق مديرية امن الإسماعيلية

الإسماعيلية

الحماية المدنية

حرائق

حريق مديريه الامن بالاسماعيلية

مديريه الامن

حريق الإسماعيلية

صور حريق مديرية الامن بالاسماعيلة

النيران

ضحايا حريق مديرية امن الإسماعيلية

الإطفاء

حريق مديرية الامن

مصابين حريق مديرية امن الإسماعيلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة