الصحة: الكشف عن الأمراض المزمنة متاح بالوحدات الصحية مجانا

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ممارسة الرياضة أمر هام للحفاظ على الصحة بالنسبة لكبار السن، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصة الأمراض المزمنة وذلك فى أقرب وحدة صحية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الأمراض المزمنة التى يمكن الكشف عنها بالمجان فى أقرب وحدة صحية تتمثل فى أمراض سوء التغذية وأمراض الجهاز العصبى والاضطرابات النفسية والعصبية والسكر والضغط وأمراض القلب والاعتلال الكلوى.

وتعتبر مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كل قطاعات الدولة بالمشاركة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير السارية لأكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سي)، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم من خلال مراكز العلاج ووحدات الصرف المنتشرة فى جميع محافظات وكذلك الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين السكان المصريين من خلال تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر مع تعاون قطاعات متعددة وتعزيزه لتخفيف اعباء المرض والوفيات التى يمكن تجنبها بسبب الأمراض غير السارية.

وتعمل المبادرة التى تكلفت 7 مليارات جنيه على تعزيز صحة المصريين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس (سي) بشتى أنحاء الجمهورية وكذلك الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.