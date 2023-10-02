الصحة العالمية: 6 مرشحين لمنصب المدير الإقليمي لشرق المتوسط

كتبت أمل علام

عقدت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الإثنين المنتدى الافتراضي المباشر والذى يأتي انعقاد هذا المنتدى بناءً على طلب من الرئيسة الحالية للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية لاستعراض المرشحين الجدد لمنصب المدير الإقليمى المقبل لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية خلفًا للمدير الإقليمى الحالى الدكتور أحمد المنظرى.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن الطلب وافق عليه أعضاء اللجنة الإقليمية، وسيدير المنتدى الذى استعرض المرشحين لمنصب المدير الإقليمى نائب رئيس اللجنة الإقليمية الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة العامة اللبناني، وشارك في المنتدى المرشحون الستة وهم: الدكتور نجم عباس جابر العوادي، الذي رشحته جمهورية العراق، الدكتورة حنان البلخي، التي رشحتها المملكة العربية السعودية، الدكتور أنس الدكالي، الذي رشحته المملكة المغربية الدكتور عبد الغفار

الذي رشحته جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور علي أكبري ساري، الذي رشحته جمهورية إيران الإسلامية الدكتورأحمد فرح شادول، الذي رشحته جمهورية السودان.