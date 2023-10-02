الشيخ محمد بن زايد يؤكد تضامنه مع تركيا وشعبها إثر هجوم إنقرة الإرهابي

وكالات

أجرى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها الصديق إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما شدد، على رفض دولة الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

وعبر الشيخ محمد بن زايد، عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه شكر الرئيس التركي، رئيس الدولة، مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها؛ وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار.