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السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في المنصورية بالجيزة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:25 م
السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في المنصورية بالجيزة مشاجرة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة المنصورية بالجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة المنصورية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

 

أشارت تحريات رجال المباحث أن خلافا أدى لنشوب المشاجرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


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