السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى العتبة

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى منطقة العتبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العتبة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.
ووضعت إدارة الحماية المدنية ، روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
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