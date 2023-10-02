اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى العتبة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:23 ص
السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى العتبة حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى منطقة العتبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العتبة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.
 
ووضعت إدارة الحماية المدنية ، روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
 
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
 
 

حريق محل

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

العتبة



الموضوعات المتعلقة

"المرور" يطبق خطته للعام الدراسى الجديد.. رادارات بالطرق السريعة لتأمين الرحلات عبر المحافظات.. نشر الأوناش بمحيط المدارس لرفع حالات الانتظار الخاطئ.. ودوريات لسحب أعطال السيارات.. وغرف عمليات لحظية على الطرق

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:43 ص

أمن القاهرة يطبق خطته لتأمين طلاب المدارس فى العام الدراسى الجديد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:34 ص

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:33 ص

إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:29 ص

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة