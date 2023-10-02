السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى العتبة

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى منطقة العتبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العتبة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.