السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة سيدة بمدينة نصر

كتب ـ أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، على متهمين بالشروع في سرقة سيدة بالإكراه وإحراز سلاح وذخائر نارية بالسجن المُشدد 6 سنوات.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليها، بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاحاً مُخبئاً على النحو المُبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمُتهم الأول أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر 3 طلقات دون أن يكون مُرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق، وأحرز المُتهم الثاني بقصد التعاطي جوهر "الهيروين".