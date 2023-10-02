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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع الري خلال مؤتمر حكاية وطن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:05 ص
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع الري خلال مؤتمر حكاية وطن فيلم تسجيلى عن إنجازات وزارة الري
كتب أحمد عرفة

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع الري، خلال جلسة "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، وتناول الفيلم التسجيلي، قصة نجاح كبيرة متعددة الأوجه لوزارة الري

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

 

 

 


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