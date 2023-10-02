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الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:27 م
الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)

 


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