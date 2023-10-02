الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)
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