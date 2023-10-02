الرئيس السيسي للمصريين: التغيير ليس بالهدم بل بالعمل والكفاح والصبر

كتب محمد عبد المجيد - إبراهيم حسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك.. أوعى تقول الحكومة بتعمل إيه وأوعى تقول وزير الصحة بيعمل إيه.. ده مش معناه إننا بنقبل التهاون.. لا، لكن اعرف إنك انت وانت بتقول اللي شايفه ده، علشان تغيره لازم تبقى مع مصر، يعني مزيد من العمل، يعني لما أغني الناس هقدر أحسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته: "أوعوا تفتكروا ده ممكن يتغير بإنك تهدها، اللي انت شايفه ده مش هيتغير إلا بالعمل والكفاح والصبر ويمكن يكون الحرمان كمان، كل المستشفيات الكبيرة اللي إحنا عملناها بما فيهم المدينة الطبية بمعهد ناصر، بنعرضها للقطاع الخاص، إحنا هنشتري منهم الخدمة بتاعتهم وهما هيديروها لصالح فئات داخل مصر وخارج مصر".

وأكمل الرئيس الصحة: "الدكتور خالد عبد الغفار من الناس الشاطرين، كان بيجي يعرض عليا وهو وزير التعليم العالى وكان شاطر جدا، عنده قدرة على تسويق فكرته جيدا، وبقول بالأفكار.. مادام لقيت الزميل اللي معايا بيقول هياخد دعم أقصى ما عندي، لأنها في النهاية لصالح البلد".