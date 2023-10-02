الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقائه وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا سعيد أن التقي بيكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".

ووجه الرئيس السيسي، وزراء الحكومة خلال كلمته قائلا: "عايز نستمر في عملنا بنفس القدرة لآخر يوم، آخر يوم امتى أنا ماعرفش، أنا كإنسان أشتغل وبس، أبني وبس، أعمر وبس، مش مهم القرار المهم إصرارك على تنفيذ القرار".