اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:45 م
الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقائه وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا سعيد أن التقي بيكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".
 
ووجه الرئيس السيسي، وزراء الحكومة خلال كلمته قائلا: "عايز نستمر في عملنا بنفس القدرة لآخر يوم، آخر يوم امتى أنا ماعرفش، أنا كإنسان أشتغل وبس، أبني وبس، أعمر وبس، مش مهم القرار المهم إصرارك على تنفيذ القرار".

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص جوائز لأنشطة الجمعيات الأهلية والمتطوعين

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:30 م

الرئيس السيسي: أعرب عن تقديرى لكل العاملين بوزارة التضامن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:22 م

الرئيس السيسي: نقدم الدعم والشكر للجمعيات الأهلية القائمة بدور مهم فى مجتمعنا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:20 م

الرئيس السيسي: توفير الرعاية للطفل اليتيم يجعله يطمئن بأن المجتمع بجانبه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:14 م

الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاش شهري لأسر ضحايا ليبيا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة