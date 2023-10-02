الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: دعوت الله ألا يمكن أحد من هدم الدولة وتدميرها الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:07 م الرئيس السيسى كتب سمير حسنى - أحمد عبد الرحمن - أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن،: دعوت الله أن لا يمكن أحد من هدم الدولة وتدميرها. مؤتمر حكاية وطن مؤتمرحكايه وطن حكايه_وطن إنجازات الدولة المصرية جلسات مؤتمر حكاية وطن موضوعات مؤتمر حكاية وطن أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن اجنده حكايه وطن فعاليات حكايه وطن فعاليات حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية مشروعات الدولة المصرية التنمية الاقتصادية في مصر الرئيس السيسى أخبار مؤتمر حكاية وطن كلمة الرئيس السيسى أخبار الرئيس السيسى المشاركون في مؤتمر حكاية وطن حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة القضاء على فيروس سى تعمير سيناء مشروعات الطرق مشروعات الموانئ المزارع السمكية الرمال السوداء تطوير التعليم التأمين الصحى الدعم محطات تحلية المياه القضاء على العشوائيات العلمين الجديدة اكتشافات البترول اكتشافات الغاز حكاية_وطن اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: علينا بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:06 م الرئيس السيسي: فى 2011 وجهت بالانتباه لتفكك الروابط المصرية الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:00 م الرئيس السيسي: السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الداخلية تعتبر وجها لمصر الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:59 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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