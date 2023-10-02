الرئيس السيسي: دعوت الله ألا يمكن أحد من هدم الدولة وتدميرها

كتب سمير حسنى - أحمد عبد الرحمن - أحمد عرفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن،: دعوت الله أن لا يمكن أحد من هدم الدولة وتدميرها.