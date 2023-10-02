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الرئيس السيسي: أصرينا على مشروع إنتاج البلازما والافتتاح فى عام 2026

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:48 م
الرئيس السيسي: أصرينا على مشروع إنتاج البلازما والافتتاح فى عام 2026 الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع البلازما قائلا: "وأنا وزير للدفاع فكرت في مشروع البلازما والدولة المصرية فكرت فيها ومنجحتش.. لكن تم وضع الهدف والإصرار عليه.. الموضوع ده كان من ساعة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع النور.. في الوقت ده كل الشركات العالمية اللى لها اسم ممكن تستخدم لم تتعاون معنا لغاية لما واحنا مٌصرين نجيب ونتكلم وندي كل حاجة بس نعمل المشروع على أسس.

أضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، وتبقا شراكة تحمل اسم الشركة العالمية وتبقا معانا في كل الإجراءات علشان المصداقية الكاملة للاسم اللى هنتحرك فيه.

 

وأعلن الرئيس السيسي عن موعد افتتاح المشروع قائلا: " خلال عام 2026 سيتم افتتاح مشروع إنتاج البلازما".


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