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الرئيس السيسى يُكلف المستشار محمود فوزى برئاسة حملته الانتخابية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:17 م
الرئيس السيسى يُكلف المستشار محمود فوزى برئاسة حملته الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستشار محمود فوزى، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثله القانوني بها.
 
وجاء فى نص رسالة الرئيس السيسى: "شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت السيد المستشار محمود فوزي ، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها والله ولي التوفيق تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".
 
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