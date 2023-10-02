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الرئيس السيسى: يُسعدنى إن نسب المشاركة لمن لهم حق الانتخاب ينزلوا حتى لو لم يختارونى

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:56 م
الرئيس السيسى: يُسعدنى إن نسب المشاركة لمن لهم حق الانتخاب ينزلوا حتى لو لم يختارونى الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أنا بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية، من فضلكم والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب إنهم ينزلوا حتى والله لو لم يختاروني، وأنا عاوزكم تظهروا للعالم كله إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة، إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن": "لما الناس تشوف في العالم كله إن المصريين نزلوا أيا كانت النتيجة هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 


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