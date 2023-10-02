الرئيس السيسى يطلب من الحضور الوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن قبيل بدء كلمته

كتب محمد الجالى

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الحاضرين بمؤتمر حكاية وطن، بالوقوف دقيقة على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر.