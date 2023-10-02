اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:52 م
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الرئيس السيسى يطلب من الحضور الوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن قبيل بدء كلمته

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:50 م
الرئيس السيسى يطلب من الحضور الوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن قبيل بدء كلمته الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الحاضرين بمؤتمر حكاية وطن، بالوقوف دقيقة على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر.

السيسي

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حكاية وطن

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