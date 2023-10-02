الرئيس السيسى يطلب من الحضور الوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن قبيل بدء كلمته

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الحاضرين بمؤتمر حكاية وطن، بالوقوف دقيقة على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر.
الرئيس السيسى يطلب من الحضور الوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن قبيل بدء كلمتهالإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:50 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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