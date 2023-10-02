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الرئيس السيسى: "مش كل فكرة لازم تنجح إلا لما تكون عارف هتعمل إيه"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:11 م
الرئيس السيسى: "مش كل فكرة لازم تنجح إلا لما تكون عارف هتعمل إيه" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مسار الأفكار الجديدة،:"هقول حاجتين تعليقا على المسار والفكرة وهأقولكم على الكلام ده من باب التجربة.. فيه فرق بين الفكرة وتنفيذها.. الدكتور زويل الله يرمحه جالي في 2014 وقال عاوز أعمل جامعة زويل قلتله إيه المطلوب مني؟ قال ولا حاجة أنا بس عاوز الهيئة الهندسية هي اللى اتنفذ، قلتله يا دكتور زويل هل تضمن تبرعات إقامة الجامعة؟ قال طبعا.. وكان ساعتها المبلغ اللى معاه حوالى 500 مليون جنيه، والبرنامج بتاع الجامعة ضخم قوي، قلتله يا دكتور زويل أنت هتعتمد في الفكرة على تبرعات الناس.. أيا كان الناس اللى وعدوك.. مش كل فكرة لازم تنجح إلا لما تكون عارف كويس هتعمل إيه، وتصر على إنك تنجحها ما تسيبهاش.. وقدر الله وحصل اللى حصل يبقا الهيئة الهندسية تكمل المشروع.
 
 جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

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