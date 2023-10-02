الرئيس السيسى لـ"شباب الجامعات": فرص العمل فى قطاع الاتصالات كبيرة

كتب محمد شعلان

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بعض المشاكل التي تواجه الخريجين في سوق العمل، قائلا: "أنا عندي مشكلة في الخريجين بتوعي اللي بيتخرجوا من الجامعة ومش عارف ممكن أوفر لهم فرصة عمل وحياة مناسبة في ظل كتير من المشاكل عندنا، وعندي قطاع بنفضل شايلين الهم ومتضايقين ونفكر ازاي نقنع ولادنا".

وأضاف خلال تعقيب على جلسة بمؤتمر حكاية وطن: "إزاي نقنع ولادنا أنك مثلا تبقى داخل كليات حقوق بتقدير عالي وآداب بتقدير عالي وأي كليات أخرى، فرص العمل مش كتير وعندنا قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية مستنيك لو قضيت الـ 4 سنين في المجال ده ستجد فرصة عمل بأرقام كبيرة".

وتابع: في فرصة كبيرة في ظل التحول اللي بيحصل وعندنا فرصة في حجم الطلب المطلوب في المجال واللي العالم مش قادر يؤديه لأن الكل قدم أكثر ما لديه".