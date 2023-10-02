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الرئيس السيسى لـ الفنان أحمد فؤاد سليم: أشكرك على كلامك الجميل ومواقفك

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:39 م
الرئيس السيسى لـ الفنان أحمد فؤاد سليم: أشكرك على كلامك الجميل ومواقفك الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للفنان أحمد فؤاد سليم، قائلا: "بشكرك على المساهمة بتاعتك وكلامك الجميل في كل المواقف وكل المشاهد اللي اتعملت مش النهاردة بس، حتى في اللى قبل كده".

وتابع خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن": "أنا بشكرك باسمك وباسم المصريين، في الجهد الكبير، وربنا يديك الصحة ويُكرمك ومتشكر على كلامك الرقيق".

ورد الفنان أحمد فؤاد سليم: "أنا بقولك الكلام دا لأن أنا خايف إنك تزهق مننا ولا حاجة، قلت كلمة من كام يوم أزعجتنا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 


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