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ويقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط

الرئيس السيسى: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:48 م
الرئيس السيسى: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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- الرئيس السيسى: حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وبعد أن تابعنا خلال فعاليات هذا المؤتمر من أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كان، وكيف أصبح، فإننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعا يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين، بإذن الله، فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، أنه لا تنكسر أمة تجرد شبابها من الهوى إلا عشق الوطن كشباب مصر، ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني، فيقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهرامات وللحضارة تاريخا.

وتابع الرئيس السيسى: "أقول لكم بلسان صادق كما عاهدتكم بأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية، لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر وانحيازي لإرادتكم والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرف العسكرية المصرية ويكيفيني بها وساما على صدري".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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