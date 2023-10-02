الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فى مقاطعة بيلجورود

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت صباح اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف فى الأراضى الروسية"، مشيرة إلى تدمير المسيرة فوق مقاطعة بيلجورود.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهدفين جويين في المقاطعة، موضحا عدم وقوع ضحايا أو إصابات.

من جهة اخرى أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بافلو كوفالتشوك صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 2700 جندى روسى قتلوا الأسبوع الماضى فى معارك مع القوات الأوكرانية.