الجيش الروسى يعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية واعتراض 6 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"، واعتراض 6 صواريخ، وتدمير 37 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "الدفاع الروسية" - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن أنظمة الدفاع الجوى أسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فى مستوطنة "كليشيفكا" بدونيتسك.



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت أيضا 5 صواريخ من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس"، وقنبلة ذكية من طراز "جيه دام"، كما دمرت 37 طائرة بدون طيار أوكرانية فى اليوم الماضي، فى لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا.



ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة إلى مستودع صواريخ وذخائر المدفعية الأوكرانية فى محيط منطقة نيكولاييف، وقمعت عمليات فريقين للتخريب والاستطلاع فى منطقة خيرسون.



وأوضح البيان أنه تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين ومدفع "هاوتزر" فى منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، كما تم قمع عمليات فريقى التخريب والاستطلاع التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية فى جزيرة "بيرياسلافسكي".



وفى زابوريجيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 4 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للدفاع الإقليمى الأوكرانى بالقرب من "بريوتنوي" فى منطقة زابورويجيا خلال اليوم الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين فى تلك المنطقة، وتضرر 3 مدافع "هاوتزر" ونظام إطلاق صواريخ "جراد" المتعدد.



وفى لوجانسك، صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء بالجيش الأوكرانى فى منطقة "تشيرفونايا ديبروفا"، كما تم ضرب القوى البشرية والمعدات العسكرية فى منطقة تورسكوى وغابات سيريبريانسكوي؛ ما أسفر عن مقتل 65 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفعين "هاوتزر" فى اتجاه "كراسنى ليمان".



وفى دونيتسك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها صدت 10 هجمات للجيش الأوكرانى بالقرب من "أندرييفكا وكليششيفكا وكراسنوجوروفكا وكورديوموفكا" فى منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر الجيش الأوكرانى فى تلك المنطقة أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح.



وأضاف البيان أن الجيش الأوكرانى فقد محطة "بلاستون" لاستخبارات الإشارة فى دونيتسك، نتيجة قصف روسى استهدف مواقع القيادة الأوكرانية؛ ما أسفر أيضا عن تدمير أفراد الجيش الروسى لمحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18".



وفى كوبيانسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى ضرب القوة البشرية والعتاد للقوات الأوكرانية فى المنطقة؛ ما أسفر عن القضاء على ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفعين "هاوتزر" ومركبة قتالية من طراز "جراد"، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة.