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الجيزة: رفع تعديات المقاهى خلال حملات بالعجوزة والعمرانية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:54 م
الجيزة: رفع تعديات المقاهى خلال حملات بالعجوزة والعمرانية رفع تعديات المقاهى خلال حملات بالعجوزة والعمرانية
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهى والكافيهات بأحياء العجوزة والعمرانية.

 

ودفعت محافظة الجيزة بحملة من خلال حى العجوزة لتحقيق الانضباط بشوارع الإعلاميين وخلف مسرح البالون، والتى أسفرت عن رفع كافة التعديات للمقاهى والكافيهات وغلق المنشآت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

وشن حى العمرانية حملة بشوارع ترعة الزمر ومحمود الزكى من شارع خاتم المرسلين، وتم رفع محتويات عدد من المقاهى لاستغلالهم أرصفة المشاة ووضع الكراسى والترابيزات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة وتواجد الإدارات المعنية. 

 

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للمناطق محل الشكوى والتعامل الفورى حيال أى مخالفات.


اشغالات

اشغالات المقاهي

الجيزة



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