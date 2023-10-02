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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 21 مواطنا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:41 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 21 مواطنا وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1684 لسنة 2023، بالسماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

 

 

مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم/ مؤمن أيمن شحاتة سيد أحمد - وآخرهم السيد / تميم كمال صلاح الدين أحمد دراز) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم  أحمد فتحى محمد طه أحمد شاهين - وآخرهم السيد تامر سعيد محمود سليمان عرابي المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية
 

 


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