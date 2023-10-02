اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين تكشف حقيقة توقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر.. التفاصيل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:24 م
التموين تكشف حقيقة توقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر.. التفاصيل وزاره التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر 2023 بالشكل الطبيعى اعتبارا من أول الشهر وحتى نهايته كما يحدث شهريا، وأن ما يردده البعض بأن صرف التموين سيكون الشهر الجارى من يوم 1 حتى يوم 15 من الشهر فقط، غير صحيح، نافيا أن يتوقف الصرف من يوم 16 أكتوبر حتى آخر الشهر، لحدوث جرد .
 
وأكدت الوزارة استمرار صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية طوال ايام الشهر حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
 

التموين

مقررات تموين

السلع التموينية

مقررات تكوين شهر اكتوبر

السلع التموينية عن شهر اكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة