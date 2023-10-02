التموين تكشف حقيقة توقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر 2023 بالشكل الطبيعى اعتبارا من أول الشهر وحتى نهايته كما يحدث شهريا، وأن ما يردده البعض بأن صرف التموين سيكون الشهر الجارى من يوم 1 حتى يوم 15 من الشهر فقط، غير صحيح، نافيا أن يتوقف الصرف من يوم 16 أكتوبر حتى آخر الشهر، لحدوث جرد .

وأكدت الوزارة استمرار صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية طوال ايام الشهر حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.