اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التغيير ليس بالهدم بل بالعمل.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن.. إنفوجراف

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:07 م
التغيير ليس بالهدم بل بالعمل.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك.. أوعى تقول الحكومة بتعمل إيه وأوعى تقول وزير الصحة بيعمل إيه.. ده مش معناه إننا بنقبل التهاون.. لا، لكن اعرف إنك انت وانت بتقول اللي شايفه ده، علشان تغيره لازم تبقى مع مصر، يعني مزيد من العمل، يعني لما أغني الناس هقدر أحسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي".

وفى هذا الإنفو نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن .

معهد ناصر سيصبح مدينة طبية عالمية

5d9a4ebd-f9e8-4a2d-bc2e-2629c5edc02f

نجاح الفكرة لا يتم إلا بالفهم والإصرار على نجاحها

نجهز المشروعات الصحية ونطرحها للقطاع الخاص للإدارة

التغيير ليس بالهدم بل بالعمل والكفاح والصبر

 


الرئيس السيسى

حكاية وطن

التغيير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة