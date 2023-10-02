التغيير ليس بالهدم بل بالعمل.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك.. أوعى تقول الحكومة بتعمل إيه وأوعى تقول وزير الصحة بيعمل إيه.. ده مش معناه إننا بنقبل التهاون.. لا، لكن اعرف إنك انت وانت بتقول اللي شايفه ده، علشان تغيره لازم تبقى مع مصر، يعني مزيد من العمل، يعني لما أغني الناس هقدر أحسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي".

وفى هذا الإنفو نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن .

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