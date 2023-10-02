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التعليم: لا صحة لمنح مدارس الجيزة إجازة اليوم.. وانتظام الدراسة بكل المحافظات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:15 م
التعليم: لا صحة لمنح مدارس الجيزة إجازة اليوم.. وانتظام الدراسة بكل المحافظات انتظام الدراسة بالمدارس
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول منح مدارس محافظة الجيزة أجازه اليوم الاثنين 2 أكتوبر، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأن الدراسة منتظمة بصورة طبيعية بمدارس محافظة الجيزة وكل مدارس الجمهورية.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 

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