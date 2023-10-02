التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائى بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى شرقى محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء لهوه بالمنزل وملامسة يده أحد الأسلاك العارية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بالمنزل دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بورد إشارة من مستشفي أخميم المركزي لمركز أخميم بوصول الطفل "أحمد ح ي ا" 10 سنة تلميذ ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال والدته المدعوة نضال ع م ى 37 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أنه حال لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.