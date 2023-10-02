اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائى بأخميم سوهاج

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:43 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائى بأخميم سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى أخميم المركزى شرقى محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء لهوه بالمنزل وملامسة يده أحد الأسلاك العارية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بالمنزل دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بورد إشارة  من مستشفي أخميم المركزي لمركز أخميم بوصول الطفل "أحمد ح ي ا" 10 سنة تلميذ ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال  والدته المدعوة نضال ع م ى 37 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أنه حال لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

صعق كهربائى

اخيمم



الموضوعات المتعلقة

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقضى على الأسواق العشوائية في سوهاج.. إنشاء سوق مدينة ناصر بتكلفة 15.933 مليون وسوق جهينة بـ4.653 مليون.. ومجازر آلية لضمان جودة اللحوم ومعارض لتسويق المنتجات اليدوية.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:00 ص

عامر أبوزيد من سوهاج: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال الإنجازات بالصعيد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:30 م

أستاذ جامعى بسوهاج: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازات التعليم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:30 م

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأحد، 01 أكتوبر 2023 06:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة