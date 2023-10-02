البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 1.5مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 20115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 24172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 8418 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5630 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر للزيوت والصابون، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 178.5 ألف سهم، 620 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 399.3 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية عدد 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 6500 سهم، 150 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 300 ألف سهم، 541.9 ألف سهم، 650 ألف سهم، 266 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 52.3 ألف سهم، 776.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مستشفى كليوباترا 2 مليون سهم.

وأعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهمة تيتسيانا أيوب عدلي أيوب 625 ألف سهم بسعر 1.7497 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 36.049% إلى 35.796%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، استحواذها على مساحة 374 فدانًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بموقع استراتيجي فوق تلال أكتوبر وبجوار المنطقة الرائدة بالم هيلز أكتوبر بإطلالة على أهرامات الجيزة ومدينة الشيخ زايد، وسيشمل المشروع شققًا وفيلات سكنية ومرافق تجارية، وامتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، وذلك بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى حوالي 85 مليار جنيه، وسيضيف المشروع حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراضي المميزة التي ستمنح الشركة من 5 إلى 7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.

في سياق آخر قرر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها.