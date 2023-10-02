البورصة: تنفيذ صفقتين على "قروين للتصنيع الزراعي" بقيمة 12.1 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة قروين للتنمية والتصنيع الزراعي خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 440.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة ليموزين الطلائع بحجم تداول 47 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.6 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 73 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 9.89%، واستحوذت المؤسسات على 38.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 386.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 393 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 536 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.