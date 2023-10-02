اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"البحوث الإسلامية" يعلن عن الناجحين بالاختبار التحريري لعضوية لجنة مراجعة المصحف

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:36 م
"البحوث الإسلامية" يعلن عن الناجحين بالاختبار التحريري لعضوية لجنة مراجعة المصحف ممع البحوث الاسلامية ، صورة ارشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عقد فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بالمجمع، وذلك يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

كان المجمع أعلن في وقت سابق عن عقد مسابقة لضم أعضاء جدد للجنة مراجعة المصحف الشريف وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالم العربي والإسلامي.

 وتضم اللجنة بين أعضائها نخبة من علماء القرآن الكريم والقراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

وللاطلاع على نتيجة الاختبار التحريري ومن يحق له دخول الاختبار الشفوي  يمكن الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=264

 

 

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

التجويد

الالكترونية



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