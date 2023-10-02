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البابا تواضروس يشهد حفل اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بدير "المحرق"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:11 م
البابا تواضروس يشهد حفل اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بدير "المحرق" البابا تواضروس يشهد حفل اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بدير "المحرق"
كتب: محمد الأحمدى

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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الاثنين، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام، بالقوصية، أسيوط "الدير المحرق" بمناسبة مرور خمسين سنة على افتتاحها "1973- 2023".

وحضر احتفالية اليوبيل الذهبي، إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير الكلية، و12 من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والخدام من خريجي الكلية.

وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي تؤرخ لمسيرة إكليريكية المحرق، وأساتذتها وطلابها. وألقيت عدة كلمات واختتمت بكلمة قداسة البابا.

وفي نهاية الحفل كرم قداسته وكلاء ومديري الكلية وأعضاء هيئة التدريس الحاليين والمتنيحين.

 

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