البابا تواضروس يستقبل مطران إيبارشية شبرا الخيمة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، والنائب البابوي لدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وبرفقته الآباء الكهنة مساعديه في الخدمة بالدير.

قدم نيافته تقريرًا شاملًا لقداسة البابا عن وضع العمل الخدمي بالدير، وفترة احتفالات عيد القديس الأنبا برسوم العريان، وذلك في ظل تبعية الدير للبطريركية حاليًا.

كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية الخاصة بالدير، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة على المستويات الرعوية والمالية ونظام التكريس الموجود به.