اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الانتهاء من أعمال رصف 2100 متر من الطرق داخل مدينة الفيوم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:38 م
الانتهاء من أعمال رصف 2100 متر من الطرق داخل مدينة الفيوم جانب من أعمال الرصف
الفيوم رباب الجالي

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قام مراد مسعود رئيس مركز الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال شركات الرصف وأعمال منظومة التطوير والتجميل بمركز الفيوم، حيث شملت الجولة أعمال رصف الطرق بمختلف شوارع المدينة والمركز.

وقال مسعود، إن أعمال الرصف شملت شارع النهضة وشارع مسجد الرضا بمنطقة الإصلاح الزراعي. وشارع وهبى وشارع المخبز بنطاق حى الجون.
 
وتفقد رئيس المركز أعمال التجميل والتطوير بمدينة الفيوم من تخطيط الطرق التي تم رصفها وتطوير وتحسين مظهر اكشاك الكهرباء و دهان البلدورات   
 
وأكد رئيس المدينة، الانتهاء من أعمال رصف الطرق داخل مدينة الفيوم بطول 2100 متر والبدء في رصف شارع مستشفى الحميات الرابط بميدان وشارع السلخانة والطريق الدائري.
 
ولفت مسعود، إلى الانتهاء من تركيب الإنترلوك بطول 8000 متر مسطح بمنطقة العمود بحي جنوب.
 

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