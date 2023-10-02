اليوم السابع
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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويعيق وصول الطلاب لـ27 مدرسة جنوب الضفة الغربية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:50 ص
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويعيق وصول الطلاب لـ27 مدرسة جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسع فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأعاق وصول الطلاب إلى 27 مدرسة شرق منطقة "يطا" جنوب مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الجلزون" الواقع شمال رام الله وقرب مستوطنة "بيت إيل" واعتقلت شابين، فيما جرى اعتقال شابين آخرين من بلدة "ترمسعيا" الواقعة شمال رام الله والتي تتعرض لعدوان من قبل المستوطنين بشكل متكرر

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من محافظة "جنين" بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال اثنين من محافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب من جنين

وعلى صعيد آخر قالت مصادر في وزارة التربية التعليم الفلسطينية إن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطلاب إلى 27 مدرسة في منطقة "يطا"، وأظهرت صور تداولها ناشطون على الإنترنت نزول الطلاب من الحافلات المدرسية عند نقاط تفتيش ووقوفهم إلى جوار الحافلات ومغادرة بعضهم لها وعودتهم إلى منازلهم سيرًا على الأقدام

 


قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

اسرائيل

رام الله

نابلس



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