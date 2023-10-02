اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:48 م
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الآلاف يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسي الترشح بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:22 م
الآلاف يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسي الترشح بانتخابات الرئاسة الآلاف بميدان الجلاء لمناشدة السيسى بالترشح
كتب محمد صبحى

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احتشد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويشارك الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

 

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها "كلنا معاك"، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

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نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

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