الآلاف في ميدان 30 يونيو بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر وتأييد السيسي.. صور

توافد الآلاف على ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، وإعلان تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث امتلأ الميدان عن آخره بمختلف الفئات العمرية، كما أن صور ولافتات الدعم للرئيس ملأت جوانب الميدان.

كما تجمع الآلاف من مختلف المراكز يحملون لافتات دعم الرئيس السيسى والبعض يؤدى الأغانى الشعبية، وظهور المزمار والطبل البلدى فى احتفالات المواطنين داخل الميدان.