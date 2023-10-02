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الآلاف في ميدان 30 يونيو بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر وتأييد السيسي.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:41 م
الآلاف في ميدان 30 يونيو بالمنيا للاحتفال بنصر أكتوبر وتأييد السيسي.. صور جانب من الإحتفالات
المنيا-حسن عبد الغفار

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توافد الآلاف على ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، وإعلان تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث امتلأ الميدان عن آخره بمختلف الفئات العمرية، كما أن صور ولافتات الدعم للرئيس ملأت جوانب الميدان. 

كما تجمع الآلاف من مختلف المراكز يحملون لافتات دعم الرئيس السيسى والبعض يؤدى الأغانى الشعبية، وظهور المزمار والطبل البلدى فى احتفالات المواطنين داخل الميدان. 

كما شهدت الاحتفالية تواجدا كبيرا للمرأة والشباب المشاركين فى الاحتفالات، وقال محمد بدر أحد المشاركين: "أطالب الرئيس بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة العطاء، وتحقيق الإنجازات التى أصبحت ملحوظة وملموسة يلمسها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية".

 
جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات (1)

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات (2)

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات (3)

ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (1)
ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (1)

ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (2)
ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (2)

ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (3)
ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (3)

ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (4)
ميدان 30يونيو يمتلى عن أخره باهالى المنيا احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وتأييد الرئيس (4)

 



 

 


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