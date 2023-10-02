اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:18 ص
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اعترافات لصوص مركبات التوكتوك بالمقطم: انتحلنا صفة رجال شرطة لسرقتها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:00 ص
اعترافات لصوص مركبات التوكتوك بالمقطم: انتحلنا صفة رجال شرطة لسرقتها محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 متهمين باعترافات تفصيلية أمام نيابة المقطم والخلفية الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهم بتشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك من المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة. 
 
قال المتهمين خلال التحقيقات ، أنهم يمتلكون سيارة ميكروباص يستخدموها فى عملية السرقة عن طريق ايقاف سائقى التوك توك منتحلين صفة رجال شرطة ، ويطالبون السائقين يالتوقف والاستيلاء عليها. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة وانتحال الصفة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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