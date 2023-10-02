استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية حتى الأربعاء

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن وزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2023 داخل محافظة الإسماعيلية للأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات، بداية من أمس الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مواعيد الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستكون خلال الفترة من الأحد 1 أكتوبر إلى الأربعاء 4 أكتوبر القادم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بمحافظة الإسماعيلية من عمر يوم وحتى 10 سنوات، بالمجان من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وكذلك الفرق المتحركة من منزل لمنزل والمنتشرة في العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية .

وأشار "حطب" إلى أنه تم عقد دورات مكثفة لتدريب الفرق المشاركة بالحملة من "تمريض وطالبات التمريض والرائدات الريفيات والمشرفين اللصقاء وفرق إشراف المديرية والإدارات الصحية"، وتوزيع الفرق الطبية على جميع المدارس والحضانات بالمحافظة حسب الخطة الموضوعة والتى تستهدف جميع الأطفال دون سن العاشرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واستكمالًا للجرعة الاولى والتى تمت فى شهر أغسطس الماضى، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن مصر خالية من المرض عام 2006، وأن آخر حالة تم تسجيلها في مصر لشلل الأطفال كانت في عام 2004، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع كفاءة المناعة بين الأطفال ضد المرض.