اتحاد العمال يقرر عقد مؤتمر عمالى لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة 15 أكتوبر

كتبت آية دعبس

أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والثروة الحيوانية، عن عقد الاتحاد مؤتمر عمالى موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن المؤتمر سيكون مظاهرة حب تأييد للرئيس الذى تحققت على يديه الانجازات العظيمة فى كافه المجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه حيث سيتم عقد المؤتمر يوم الخميس 15 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك، فى الاجتماع الأول الذى ضم الأمناء العامون فى النقابات العامة لاتحاد العمال الـ 27 على دورهم فى حشد جماهير العمال والمواطنين فى المؤتمر دعوتم لممارسة استحقاقتهم المشروعة عن طريق التدفق نحو الانتخابات واختيار مرشحه الأفضل والوحيد هو رئيس السيسى لقيادة مصر فى الفترة المقبلة.

وشدد مرسال على أهمية متابعة وتنفيذ التحرك العمالى لدعم الرئيس القيادة السياسية والتى يجرى تنفيذها فى كافه التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن المؤتمر العمالى الكبير سيتم عقده تباعا بجميع المحافظات مناشدا الأعضاء والأمناء العامون خلال المتابعة الدقيقة لتنفيذ ذلك مع الوزراء والمحافظون حول عقد هذه المؤتمرات ومتابعة أعمال مؤتمر "حكاية وطن".

فيما أشار هشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى، إلى أهمية التواصل النقابى مع مؤسسات الدولة التى تنظر إلى الاتحاد العام ومنظماتهم النقابية باهتمام بالغ فى هذه المرحلة لتتضافر فيها الجهود لدعم القيادة السياسية من خلال المشاركة الفاعلة فى الانتخابات بهدف الانتقال بمصر إلى مرحلة التقدم وبناء المستقبل الحضارى.