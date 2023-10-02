"إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها فى مصر من خلال استراتيجية طموحة

أحمد علوى

قال كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، إن فوز الشركة بثلاث مناطق استكشافية ضمن المناقصة التى طرحتها مصر للتنقيب عن البترول والغاز فى منطقة البحر المتوسط يعتبر أمرًا جيدًا للشركة، مؤكدًا أن هذه المناطق الثلاث مهمة لشركة إينى ولمصر.



وأوضح ديسكالزى -فى تصريح الاثنين على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول- أن إستراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها فى مناطق عملها المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأنها تمتلك العديد من المنشآت والبنية التحتية، وبالتالى عندما يتم الإعلان عن اكتشاف جديد ستكون الشركة قادرة على تنميته وإحضاره إلى الإنتاج بشكل سريع.



وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة فى المناطق الثلاث تأتى على رأس الاستثمارات التى تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى بقيمة 7ر7 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك فى إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة فى مصر.



وأكد أن شركة إينى تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصارى جهدها فى أعمال التنقيب والإنتاج فى المناطق الثلاث التى فازت بها الشركة، خاصةًً وأن مصر فى حاجة إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، وكذلك تأمين إمدادات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، لافتًا إلى أن إينى تمتلك حوالى 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال، وبالتالى مصر تعتبر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.