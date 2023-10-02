إزالة 23 حالة تعد وبناء مخالف وفك 3 شدات خشبية بمركز الفيوم

الفيوم ــ رباب الجالى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بشن حملة مكبرة بقيادة مراد مسعود رئيس المركز للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتمكنت الحملة من إزالة 23 حالة تعدٍ وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز الفيوم. وفك 3 شدات خشبية.



وصرح مراد مسعود رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن إيقاف أعمال مخالفة وضبط ومصادرة عدد 4 بامب وخلاطة ومواد بناء وإزالة حالتي تعدٍ بحوض الخرسا نطاق حي شرق وإزالة حالة تعدي عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك على مساحة 50 مترا بالجبالاية بنطاق حى جنوب ومنع حالة تعدٍ عبارة عن شروع بعمل قواعد خرسانية على مساحة 100 متر بنطاق حى جنوب.



وإيقاف أعمال صب أعمدة بالعبودي نطاق حي شرق والتحفظ علي مواد البناء، وفك حديد سقف دور أرضي علي مساحة 100 متر بحوض الخمس بنطاق حي غرب ورصد عمل أعمدة وسقف في وقت واحد والتصدي لها بمنطقة السلخانة نطاق حي جنوب، ورصد حالتى تعدٍ بحفر أساسات وتم الردم بمنطقة العلاوية نطاق حي جنوب، وإزالة حالة تعدٍ بوضع أبواب محال في شقة سكنية نطاق حي شرق، وإزالة حالة تعدٍ بحبس الوحش نطاق حى جنوب عبارة عن أساسيات بغرض البناء المخالف على مساحة 100 متر، وإزالة أسوار بدائرة الوحدة المحلية بسيلا علي مساحة قيراط وإزالة حاله تعدٍ علي أرض زراعية علي مساحة 50 مترا بعزبة مقار التابعة للوحدة المحلية بالناصرية.



كما شملت أعمال الحملة ردم حفر قطعة أرض زراعية علي مساحة 5 قراريط بعزبة أبو شويقي الصالحية نطاق الوحدة المحلية بالناصرية، وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمشقين وفك شدة خشبية لسقف الأول العلوى على مساحة 80 مترا بعزبة عاشور بهوارة المقطع، وإيقاف حالة تعدٍ في المهد علي أرض زراعية مساحة 4 قراريط بعزبة أبو الهوايل الصالحية بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بالزاوية ومنشأة عبدالله نطاق الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة.



كما تم إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بناحيه البسيونية بدائرة الوحدة المحلية بكفور النيل، وإزالة حالة تعدٍ علي أرض زراعية بمنشأة بغداد بنطاق الوحدة المحلية بالعزب علي مساحة 100متر، وإيقاف أعمال تعدي على أرض زراعية لعمل جمالون بقرية منشأة خطيب وتم مصادرة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بدسيا.



ومن جانبه، شدد مراد مسعود رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

