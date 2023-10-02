إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل نقاش بسبب خلافات مالية فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامه بالجيزة أوراق قضية أتهام عامل بقتل نقاش بسبب خلافات مالية في كرداسة لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات لمحاكمته، وذلك بعدما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتحفظت على سلاح الجريمة، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة نقاش لقى مصرعه بسبب خلافات مالية مع عامل في كرداسة لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نقاش لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بطعن المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.