أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب ميكروباص فى التجمع

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
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