أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب ميكروباص فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .